WKN DE: A2QJUT / ISIN: US6742152076

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Chord Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Chord Energy äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 24,85 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,79 USD aus. Im Vorjahr waren 16,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 4,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

