Chord Energy Corporation Aktie
WKN DE: A2QJUT / ISIN: US6742152076
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Chord Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Chord Energy äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
18 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD. Im Vorjahresquartal waren 3,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 24,85 Prozent auf 1,09 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,79 USD aus. Im Vorjahr waren 16,02 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 4,46 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chord Energy Corporationmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Chord Energy gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Chord Energy stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Chord Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Chord Energy präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Chord Energy Corporationmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Chord Energy Corporation
|78,52
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.