Ausblick: Christian Berner Tech Trade (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Christian Berner Tech Trade (B) präsentiert in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,860 SEK. Im Vorjahresquartal waren 0,510 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 13,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 247,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 217,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

1 Analyst gibt für das laufende Fiskaljahr eine Schätzung von 3,61 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,96 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,04 Milliarden SEK, gegenüber 962,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

