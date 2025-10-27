Chubu Electric Power Aktie
WKN: 853840 / ISIN: JP3526600006
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Chubu Electric Power präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Chubu Electric Power wird sich am 28.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 109,20 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 74,05 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 62,74 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Chubu Electric Power in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,14 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 897,25 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 945,89 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 271,60 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 267,41 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3.476,40 Milliarden JPY, gegenüber 3.669,23 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
