Ausblick: Cibus A präsentiert Quartalsergebnisse

Cibus A wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,438 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,26 Prozent erhöht. Damals waren -7,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Cibus A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cibus A 1,7 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,336 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -10,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,9 Millionen USD, gegenüber 4,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at