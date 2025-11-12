Cibu a Aktie
WKN DE: A3EHBS / ISIN: US17166A1016
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cibus A präsentiert Quartalsergebnisse
Cibus A wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,438 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,26 Prozent erhöht. Damals waren -7,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Cibus A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 16,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cibus A 1,7 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,336 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -10,830 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,9 Millionen USD, gegenüber 4,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cibus Inc Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cibus A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Cibus A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)