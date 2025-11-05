Cidara Therapeutics Aktie
WKN DE: A3D4A6 / ISIN: US1717572069
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cidara Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Cidara Therapeutics gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -1,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,450 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cidara Therapeutics nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,928 USD, während im vorherigen Jahr noch -26,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,3 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cidara Therapeutics Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Cidara Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Cidara Therapeutics legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Cidara Therapeutics Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cidara Therapeutics Inc Registered Shs
|84,00
|-1,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.