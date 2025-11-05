Ausblick: Cidara Therapeutics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cidara Therapeutics gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -1,337 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -2,450 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Cidara Therapeutics nach den Prognosen von 6 Analysten im Schnitt 0,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -5,928 USD, während im vorherigen Jahr noch -26,750 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at