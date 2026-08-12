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WKN DE: A3EMDE / ISIN: US1724063086

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Cineverse präsentiert Quartalsergebnisse

Cineverse wird am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,135 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cineverse noch -0,210 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Cineverse in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 130,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 25,7 Millionen USD im Vergleich zu 11,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,120 USD je Aktie, gegenüber -0,490 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 115,7 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 65,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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