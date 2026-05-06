Ausblick: Cipher Pharmaceuticals legt Quartalsergebnis vor

Cipher Pharmaceuticals wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cipher Pharmaceuticals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,135 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,140 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 12,2 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 17,3 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,717 USD, gegenüber 1,50 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 54,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 70,5 Millionen CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at