Cipher Pharmaceuticals Aktie

Cipher Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B85L / ISIN: CA17253X1050

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Cipher Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cipher Pharmaceuticals wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,148 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cipher Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,5 Millionen USD für Cipher Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD im Vergleich zu 0,640 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 52,1 Millionen USD, gegenüber 45,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Cipher Pharmaceuticals IncShsmehr Nachrichten

Analysen zu Cipher Pharmaceuticals IncShsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Cipher Pharmaceuticals IncShs 9,05 1,12% Cipher Pharmaceuticals IncShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen