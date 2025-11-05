Cipher Pharmaceuticals Aktie
WKN: A0B85L / ISIN: CA17253X1050
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cipher Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Cipher Pharmaceuticals wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,148 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cipher Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,5 Millionen USD für Cipher Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,1 Millionen CAD erzielt wurde.
Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD im Vergleich zu 0,640 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 52,1 Millionen USD, gegenüber 45,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cipher Pharmaceuticals IncShsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cipher Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Cipher Pharmaceuticals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Cipher Pharmaceuticals zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Cipher Pharmaceuticals IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cipher Pharmaceuticals IncShs
|9,05
|1,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.