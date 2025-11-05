Ausblick: Cipher Pharmaceuticals öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cipher Pharmaceuticals wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,148 USD aus. Im letzten Jahr hatte Cipher Pharmaceuticals einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie eingefahren.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 13,5 Millionen USD für Cipher Pharmaceuticals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,630 USD im Vergleich zu 0,640 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 52,1 Millionen USD, gegenüber 45,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at