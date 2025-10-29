Ausblick: Cipla vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Cipla stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 16,18 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Cipla 16,13 INR je Aktie eingenommen.

24 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 70,51 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 73,91 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 36 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 61,59 INR, wohingegen im Vorjahr noch 65,29 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 38 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 292,67 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 274,54 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at