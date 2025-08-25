Ausblick: Citi Trends gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Citi Trends wird am 26.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,015 USD gegenüber -2,210 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 188,2 Millionen USD – ein Plus von 6,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Citi Trends 176,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,210 USD, gegenüber -5,190 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 788,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 753,1 Millionen USD generiert wurden.

