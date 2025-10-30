Civeo Aktie
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Civeo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Civeo wird sich am 31.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Civeo im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,197 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,360 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal soll Civeo nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 173,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 1,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 176,3 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,207 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,190 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 646,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 682,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
