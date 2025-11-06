Ausblick: CJ korea express informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CJ korea express wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2667,99 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CJ korea express noch 2672,00 KRW je Aktie eingenommen.

11 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 3.102,97 Milliarden KRW – das würde einem Zuwachs von 4,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2.975,81 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10580,20 KRW im Vergleich zu 12088,00 KRW im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 12.441,98 Milliarden KRW, gegenüber 12.116,76 Milliarden KRW ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at