Ausblick: Clas Ohlson A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Clas Ohlson A B wird sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,94 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clas Ohlson A B 3,63 SEK je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Clas Ohlson A B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,56 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,91 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,40 Milliarden SEK, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Vorjahr.
