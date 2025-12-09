Clas Ohlson A b Aktie

Clas Ohlson A b für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929335 / ISIN: SE0000584948

09.12.2025 07:01:06

Ausblick: Clas Ohlson A B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Clas Ohlson A B wird sich am 10.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,94 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clas Ohlson A B 3,63 SEK je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Clas Ohlson A B im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,01 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,80 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 7,45 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 17,56 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 13,91 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,40 Milliarden SEK, gegenüber 11,63 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Clas Ohlson ABshs -B-mehr Nachrichten

Analysen zu Clas Ohlson ABshs -B-mehr Analysen

Aktien in diesem Artikel

Clas Ohlson ABshs -B- 31,92 -1,36% Clas Ohlson ABshs -B-

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: ATX und DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen am Dienstag überwiegend in Rot
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Börsenstart ab. Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Dienstag weitestgehend rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

