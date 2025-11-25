Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Clas Ohlson A B wird voraussichtlich am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,63 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,40 SEK je Aktie, gegenüber 13,91 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,35 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 11,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at