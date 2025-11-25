Clas Ohlson A b Aktie
WKN: 929335 / ISIN: SE0000584948
|
25.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Clas Ohlson A B wird voraussichtlich am 10.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,77 SEK. Im Vorjahresquartal waren 3,63 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,99 Milliarden SEK – das wäre ein Zuwachs von 6,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,80 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 17,40 SEK je Aktie, gegenüber 13,91 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 12,35 Milliarden SEK. Im Vorjahr waren 11,63 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clas Ohlson ABshs -B-mehr Nachrichten
|
06:21
|Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.09.25
|Ausblick: Clas Ohlson A B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
26.08.25
|Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
11.06.25
|Ausblick: Clas Ohlson A B vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
28.05.25
|Erste Schätzungen: Clas Ohlson A B stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)