Ausblick: Clavister stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clavister wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Clavister für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,020 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 23,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 54,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 43,8 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -0,033 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum -0,350 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 234,6 Millionen SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 191,7 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at