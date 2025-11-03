Clean Energy Fuels Aktie

WKN DE: A0MRJL / ISIN: US1844991018

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Clean Energy Fuels legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clean Energy Fuels wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 106,4 Millionen USD gegenüber 106,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,216 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 429,8 Millionen USD, gegenüber 416,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

