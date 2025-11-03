Clean Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0MRJL / ISIN: US1844991018
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Clean Energy Fuels legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Clean Energy Fuels wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,054 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 0,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 106,4 Millionen USD gegenüber 106,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,216 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 429,8 Millionen USD, gegenüber 416,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clean Energy Fuels Corp Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Clean Energy Fuels legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Clean Energy Fuels verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Clean Energy Fuels zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Clean Energy Fuels stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Clean Energy Fuels Corp Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Clean Energy Fuels Corp Shs
|2,52
|3,62%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.