Ausblick: Clean Science and Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clean Science and Technology wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,10 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clean Science and Technology 5,53 INR je Aktie erwirtschaftet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,38 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Clean Science and Technology für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,43 Milliarden INR aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 30,80 INR aus. Im Vorjahr waren 24,88 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 11,64 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 9,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at