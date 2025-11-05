Ausblick: Clear Channel Outdoor vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Clear Channel Outdoor lässt sich am 06.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Clear Channel Outdoor die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Clear Channel Outdoor für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,034 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 402,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 28,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clear Channel Outdoor einen Umsatz von 559,0 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,109 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 1,58 Milliarden USD im Vergleich zu 1,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at