Ausblick: Clearwater Analytics A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clearwater Analytics A öffnet am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 11 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,138 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Clearwater Analytics A 0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 203,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 75,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Clearwater Analytics A einen Umsatz von 115,8 Millionen USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,537 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,68 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 729,3 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 451,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at