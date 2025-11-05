Cliq Digital Aktie
WKN DE: A35JS4 / ISIN: DE000A35JS40
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cliq Digital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cliq Digital wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,381 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cliq Digital noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 EUR in den Büchern gestanden.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 70,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 53,9 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 15,8 Millionen EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,531 EUR, während im vorherigen Jahr noch -4,750 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 122,3 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 243,0 Millionen EUR waren.
Redaktion finanzen.at
