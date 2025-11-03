Clover Health Investments a Aktie
WKN DE: A2QJXX / ISIN: US18914F1030
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Clover Health Investments A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Clover Health Investments A wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 42,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 471,1 Millionen USD gegenüber 331,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,109 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clover Health Investments Corp Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Clover Health Investments A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Clover Health Investments A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Clover Health Investments A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.25
|Erste Schätzungen: Clover Health Investments A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Clover Health Investments A präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Clover Health Investments Corp Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- US-Börsen uneins -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.