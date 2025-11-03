Ausblick: Clover Health Investments A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Clover Health Investments A wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 42,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 471,1 Millionen USD gegenüber 331,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,109 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,89 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,37 Milliarden USD generiert worden waren.

