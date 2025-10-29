Ausblick: CMS Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CMS Energy wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass CMS Energy im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,840 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll CMS Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,85 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,88 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,59 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,33 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,14 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at