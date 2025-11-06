CNH Industrial Aktie

CNH Industrial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1W599 / ISIN: NL0010545661

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: CNH Industrial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CNH Industrial wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,131 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CNH Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,240 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 4,26 Milliarden USD gegenüber 4,66 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,576 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 17,39 Milliarden USD, gegenüber 19,85 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at


