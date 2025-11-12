Aktie
WKN DE: A2DU6V / ISIN: US1897631057
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Co-Diagnostics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Co-Diagnostics wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,160 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,320 USD je Aktie erzielt worden waren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 28,57 Prozent auf 0,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,735 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,240 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 0,5 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 0,8 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
