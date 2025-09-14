Coda Octopus Group Aktie
WKN DE: A2DJYV / ISIN: US19188U2069
|
14.09.2025 07:01:06
Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Coda Octopus Group wird am 15.09.2025 das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,090 USD. Dies würde einer Verringerung von 18,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Coda Octopus Group 0,110 USD je Aktie vermeldete.
1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 23,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 6,8 Millionen USD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 0,360 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,320 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxiert 1 Analyst auf 26,1 Millionen USD, gegenüber 20,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coda Octopus Group Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Coda Octopus Group verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.25
|Ausblick: Coda Octopus Group legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.03.25
|Ausblick: Coda Octopus Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Coda Octopus Group Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Coda Octopus Group Inc Registered Shs
|8,76
|12,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinspolitik im Fokus: ATX geht wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Handel an Nulllinie -- US-Handel endet mit unterschiedlichen Vorzeichen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger am Freitag zurück. Der deutsche Leitindex kämpfte sich schlussendlich zur Nulllinie vor. An den US-Börsen ging es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen. An den größten Börsen in Asien ging es zum Wochenschluss überwiegend aufwärts.