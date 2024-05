Ausblick: Coherus BioSciences stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coherus BioSciences präsentiert in der am 09.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,254 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,960 USD je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 151,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 81,7 Millionen USD gegenüber 32,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,594 USD, gegenüber -2,530 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 283,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 257,2 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at