Ausblick: Colfax zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Colfax wird am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Colfax im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,649 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,580 USD je Aktie gewesen.
Colfax soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 538,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 505,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 10 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,13 USD, gegenüber -14,930 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 2,25 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,11 Milliarden USD generiert worden waren.
