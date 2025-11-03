Ausblick: Colliers International Group präsentiert Quartalsergebnisse

Colliers International Group wird am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,20 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 120,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,00 CAD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,90 Milliarden CAD – das wäre ein Zuwachs von 18,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,61 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,33 CAD je Aktie, gegenüber 4,42 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 12 Analysten durchschnittlich bei 7,66 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 6,61 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at