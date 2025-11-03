Coloplast A-S Aktie

Coloplast A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Coloplast A-S (spons ADRs) 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 4,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Coloplast A-S (spons. ADRs) 9,09 0,22% Coloplast A-S (spons. ADRs)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

