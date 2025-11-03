Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Coloplast A-S (spons ADRs) 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 1,02 Milliarden USD umsetzen können.

Die Prognosen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 4,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at