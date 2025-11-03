Coloplast A-S Aktie
WKN DE: A2P4CC / ISIN: US19624Y2000
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Coloplast A-S (spons ADRs) wird am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,095 USD gegenüber 0,090 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Coloplast A-S (spons ADRs) 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,10 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coloplast A-S (spons ADRs) 1,02 Milliarden USD umsetzen können.
Die Prognosen von 22 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber 0,330 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 4,37 Milliarden USD im Vergleich zu 3,93 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Coloplast A-S (spons. ADRs)mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
18.08.25
|Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Erste Schätzungen: Coloplast A-S (spons ADRs) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.25
|Ausblick: Coloplast A-S (spons ADRs) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Coloplast A-S (spons. ADRs)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Coloplast A-S (spons. ADRs)
|9,09
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November -- Börsen in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich. Die US-Börsen weisen unterschiedliche Vorzeichen aus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es am Montag unterdessen ebenfalls nach oben.