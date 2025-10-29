Ausblick: Columbia Sportswear öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Columbia Sportswear wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,17 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 25,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,56 USD je Aktie erzielt worden waren.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 917,2 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 932,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,14 USD im Vergleich zu 3,82 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,37 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD im vorigen Jahr.

