NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Sportswear-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Columbia Sportswear-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Columbia Sportswear-Papier statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Columbia Sportswear-Aktie 77,06 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 129,769 Columbia Sportswear-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 29.10.2025 auf 51,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 744,10 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 6 744,10 USD, was einer negativen Performance von 32,56 Prozent entspricht.

Columbia Sportswear markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at