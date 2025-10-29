Columbus McKinnon Aktie
Ausblick: Columbus McKinnon mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Columbus McKinnon veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,530 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.
4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 240,6 Millionen USD gegenüber 242,3 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,68 Prozent.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,45 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,180 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 974,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 963,0 Millionen USD waren.
