Ausblick: Command Center informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Command Center wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,155 USD gegenüber -0,160 USD im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 14,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Command Center für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 8,1 Millionen USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,555 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,280 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 30,5 Millionen USD, gegenüber 34,6 Millionen USD im Vorjahr.

