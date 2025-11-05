Commerzbank Aktie

WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Commerzbank äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,665 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus – eine Minderung von 51,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 7,07 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 14,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 28,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
