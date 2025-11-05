Commerzbank Aktie
WKN DE: CB0L03 / ISIN: US2025976059
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Commerzbank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Commerzbank äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,665 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3,46 Milliarden USD aus – eine Minderung von 51,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 7,07 Milliarden USD eingefahren.
Die Schätzungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,92 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,25 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 14,03 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 28,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
