Commerzbank-Aktie mit Plus: RBC hebt Kursziel an - Einstufung bleibt bei "Sector Perform"
Aufgrund unerwartet guter Ertragstrends im Firmenkundengeschäft der Commerzbank habe sie ihre Prognosen für den Vorsteuergewinn des Geldhauses erhöht, schrieb Anke Reingen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem habe sie den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft verlagert.
Die Commerzbank-Aktie rückt im XETRA-Handel zeitweise 0,72 Prozent auf 32,12 Euro vor.
NEW YORK (dpa-AFX)
