CommVault Systems Aktie

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WKN DE: A0JL3S / ISIN: US2041661024

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: CommVault Systems legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CommVault Systems wird am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

16 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,09 USD aus. Im letzten Jahr hatte CommVault Systems einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 16 Analysten von einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 306,7 Millionen USD gegenüber 275,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,18 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 1,68 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,18 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 995,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at

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