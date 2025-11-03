Ausblick: Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) wird am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,097 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 861,2 Millionen USD – ein Plus von 6,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Companhia Brasileira de Distribuicao (spons ADRs) 810,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,277 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,000 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,66 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,49 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at