Ausblick: Computer Age Management Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Computer Age Management Services stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 23,10 INR je Aktie gegenüber 24,88 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Computer Age Management Services nach den Prognosen von 10 Analysten 3,74 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 97,35 INR, gegenüber 95,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 15,27 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,22 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at