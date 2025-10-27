Computer Age Management Services Aktie

Computer Age Management Services für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QDU8 / ISIN: INE596I01012

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Computer Age Management Services stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Computer Age Management Services stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 23,10 INR je Aktie gegenüber 24,88 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Computer Age Management Services nach den Prognosen von 10 Analysten 3,74 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,65 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 17 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 97,35 INR, gegenüber 95,41 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 15,27 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,22 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Computer Age Management Services Ltd Registered Shs 144A Reg S 3 970,00 0,00% Computer Age Management Services Ltd Registered Shs 144A Reg S

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

