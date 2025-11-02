Ausblick: Comstock Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Comstock Resources wird am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,049 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,090 USD erwirtschaftet worden.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 412,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 35,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 304,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,461 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,760 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,85 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at