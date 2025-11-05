Ausblick: Concentra Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Concentra Group wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,375 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Concentra Group 0,370 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Concentra Group nach den Prognosen von 7 Analysten 562,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 14,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 489,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,31 USD im Vergleich zu 1,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 2,15 Milliarden USD, gegenüber 1,90 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at