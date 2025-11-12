Ausblick: Concordia Financial Group, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Concordia Financial Group, stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 22,47 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,87 Prozent erhöht. Damals waren 18,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 96,98 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Concordia Financial Group, für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 70,22 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 87,67 JPY, gegenüber 71,63 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 288,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 395,89 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at