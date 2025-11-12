Concordia Financial Group Aktie
WKN DE: A2AFG6 / ISIN: JP3305990008
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Concordia Financial Group, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Concordia Financial Group, stellt am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 22,47 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,87 Prozent erhöht. Damals waren 18,59 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 27,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 96,98 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Concordia Financial Group, für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 70,22 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 8 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 87,67 JPY, gegenüber 71,63 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 288,94 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 395,89 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Concordia Financial Group, Ltd.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Concordia Financial Group, veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Concordia Financial Group, stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Concordia Financial Group, stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Concordia Financial Group, Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Concordia Financial Group, Ltd.
|1 124,00
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.