Consensus Cloud Solutions Aktie

Consensus Cloud Solutions für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3C4JT / ISIN: US20848V1052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Consensus Cloud Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consensus Cloud Solutions gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Consensus Cloud Solutions 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Consensus Cloud Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 87,6 Millionen USD im Vergleich zu 87,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,44 USD, gegenüber 4,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 348,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 350,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Consensus Cloud Solutions Inc Registered Shs When Issuedmehr Nachrichten

Analysen zu Consensus Cloud Solutions Inc Registered Shs When Issuedmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Consensus Cloud Solutions Inc Registered Shs When Issued 29,47 0,51% Consensus Cloud Solutions Inc Registered Shs When Issued

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen