Ausblick: Consensus Cloud Solutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Consensus Cloud Solutions gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,36 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Consensus Cloud Solutions 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Consensus Cloud Solutions in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 87,6 Millionen USD im Vergleich zu 87,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,44 USD, gegenüber 4,62 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 348,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 350,4 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at