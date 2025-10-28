Constellium Aktie

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Constellium SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Constellium SE wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,348 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,22 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

