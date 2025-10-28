Constellium Aktie
WKN DE: A2PWZL / ISIN: FR0013467479
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Constellium SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Constellium SE wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,348 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,12 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 17,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,80 Milliarden USD in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,14 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 8,22 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 7,34 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
