WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Container legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Container öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

5 Analysten schätzen, dass Container für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,81 INR je Aktie erwirtschaftet.

Container soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,14 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,89 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,96 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 95,81 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 88,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

