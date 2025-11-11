Container Corporation of India Aktie
WKN DE: A2JPTW / ISIN: INE111A01025
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Container legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Container öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
5 Analysten schätzen, dass Container für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,52 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,81 INR je Aktie erwirtschaftet.
Container soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,14 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Die Schätzungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 17,89 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,96 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 17 Analysten von durchschnittlich 95,81 Milliarden INR aus, nachdem im Vorjahr 88,87 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Container Corporation of India Ltd Registered Shsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Container legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Container verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Container verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
22.07.25
|Erste Schätzungen: Container mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.05.25
|Ausblick: Container stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Container Corporation of India Ltd Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Container Corporation of India Ltd Registered Shs
|522,85
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.