Cooper Companies Aktie
WKN DE: A402VX / ISIN: US2166485019
|
03.12.2025 07:01:06
Ausblick: Cooper Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cooper Companies gibt am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD – ein Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cooper Companies 1,02 Milliarden USD erwirtschaften konnte.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,90 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cooper Companies Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cooper Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Erste Schätzungen: Cooper Companies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.08.25
|Ausblick: Cooper Companies zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.08.25
|Erste Schätzungen: Cooper Companies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)