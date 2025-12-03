Ausblick: Cooper Companies legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cooper Companies gibt am 04.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 17 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,11 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,06 Milliarden USD – ein Plus von 4,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cooper Companies 1,02 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,09 USD im Vergleich zu 1,96 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 4,09 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 3,90 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at