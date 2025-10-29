Cooper-Standard Holdings Aktie
WKN DE: A1H5BU / ISIN: US21676P1030
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: Cooper-Standard legt Quartalsergebnis vor
Cooper-Standard öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,148 USD je Aktie gegenüber -0,630 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Cooper-Standard soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 705,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 685,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,504 USD je Aktie, gegenüber -4,480 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,73 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
