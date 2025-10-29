Ausblick: Corporate Office Properties Trus öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Corporate Office Properties Trus wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten schätzen, dass Corporate Office Properties Trus für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,346 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 6,38 Prozent auf 177,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Corporate Office Properties Trus noch 189,2 Millionen USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,32 USD je Aktie, gegenüber 1,23 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 707,9 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 753,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at