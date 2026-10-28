Ausblick: Coursera präsentiert Quartalsergebnisse

Coursera präsentiert am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

10 Analysten schätzen, dass Coursera für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,180 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Coursera soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 368,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 89,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,633 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,310 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,24 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 757,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at