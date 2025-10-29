Ausblick: Coveo Solutions stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coveo Solutions wird am 30.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Coveo Solutions im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,064 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,070 CAD je Aktie gewesen.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 36,9 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 44,7 Millionen CAD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,292 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,190 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 149,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 185,4 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

