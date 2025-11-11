Ausblick: CPALL präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CPALL lädt am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,734 THB aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,33 Prozent erhöht. Damals waren 0,610 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll CPALL nach den Prognosen von 12 Analysten 242,89 Milliarden THB umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 234,04 Milliarden THB umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,12 THB, während im vorherigen Jahr noch 2,77 THB erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.005,34 Milliarden THB umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 959,00 Milliarden THB waren.

Redaktion finanzen.at